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Пловец Денис Петрашов примет участие в серии турниров "Маре Нострум"

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- Оксана Гут
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В целях успешной подготовки к XXXII летним Олимпийским играм член сборной команды Кыргызской Республики по плаванию Денис Петрашов примет участие в серии лицензионных турниров "Маре Нострум". Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Турниры пройдут с 29 по 30 мая в Монте-Карло (Монако), с 1 по 2 июня в Каннет (Франция) и с 5 по 6 июня в городе Барселона (Испания).

Спортсмен будет выступать под руководством главного тренера Евгения Петрашова.

Отмечается, что спортсмен и тренер командированы с 27 мая по 7 июня Дирекцией по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.


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URL: https://www.vb.kg/401548
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, Олимпийские игры, плавание, спорт, турнир, Кыргызстан
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