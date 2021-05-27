Пловец Денис Петрашов примет участие в серии турниров "Маре Нострум"

В целях успешной подготовки к XXXII летним Олимпийским играм член сборной команды Кыргызской Республики по плаванию Денис Петрашов примет участие в серии лицензионных турниров "Маре Нострум". Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Турниры пройдут с 29 по 30 мая в Монте-Карло (Монако), с 1 по 2 июня в Каннет (Франция) и с 5 по 6 июня в городе Барселона (Испания).

Спортсмен будет выступать под руководством главного тренера Евгения Петрашова.

Отмечается, что спортсмен и тренер командированы с 27 мая по 7 июня Дирекцией по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.