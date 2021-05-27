Пловцы-экстремалы из России и Беларуси переплыли Иссык-Куль (видео)

Пловцы-экстремалы из России и Беларуси совершили эстафетные заплывы через озеро Иссык-Куль от затона Тон до села Чон-Сары-Ой.

Дистанцию в 45 км первая команда преодолела за 15.22 часов, а вторая за 17.49 часов. Участники назвали условия высокогорного озера более сложными: холодная вода, меняющийся ветер, среднегорье. Настоящая гонка на выживание и потому они считают, что справились с задачей, которую сами себе поставили.

Участник команды из Санкт-Петербурга Дмитрий Егоров рассказал, что в этом же составе они переплывали озеро Байкал.

- На Иссык-Куле заплыв осложнился сразу несколькими факторами, но полной неожиданностью для нас стала вдруг появившаяся у нас отдышка, непредсказуемый ветер с "характером", то горняшка, то санташ. И у другой команды, которая из Санкт-Петербурга по финскому заливу проплывала 25 км, такая же история получилось, Причем, они приехали на 5 дней раньше, могли акклиматизироваться, но Иссык- Куль для всех нас стал испытанием.

Понятно, что на каждом водоеме - свои условия. Для нас заплывы на отрытой воде- это борьба с собой, не спорт, а скорее стиль жизни. И когда меня спрашивают, зачем ты приехал в какую то страну, выбрал это озеро, всегда отвечаю, что для нас это и спорт, и туризм, вы выкладываетесь, тренируетесь, и при этом видите красоты: горы, самобытность страны, и все они разные, и целый мир полон водоемов! И каждый хранит в себе историю, мифы! Кто-то видит фантастических птулхов, а кто-то морских динозавров. Шутка, - рассказывает Дмитрий Егоров..

Дмитрий рассказал, что Региональная спортивная общественная организация "СВИМРАН", председателем правления которой он является, имеет большой опыт проведения соревнований на открытой воде.

- Планировали провести заплыв на Иссык-Куле в мае 2020, но из-за пандемии перенесли все на 2021 год. В составе заплыва только профессиональные спортсмены, многократно принимавшие участие в российских и международных заплывах на открытой воде. Как правило, участники двигаются в составе организованной группы по 3 пловца в команде, сменяя друг друга. В воде находится по 1 пловцу от группы на расстоянии до 5 метров от судна сопровождения, смена участников партнерами по команде через 30 минут.

Цель заплыва - популяризация здорового образа жизни и плавания на открытой воде. Заплыв также носит экологическую направленность, демонстрируя важность бережного отношения к окружающей среде и к водным ресурсам человечества. Хочется привлечь внимание к естественной красоте природных ресурсов, в особенности таких национальных достояний, как озеро Иссык-Куль. Мы уверены, что марафонское плавание развивает как локальный, так и международный экологический туризм, - отметил Егоров.