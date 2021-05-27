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Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова вакцинировалась от COVID-19

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- Оксана Гут
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Супруга президента Кыргызстана Садыра Жапарова - Айгуль Жапарова прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Состояние первой леди хорошее.

Сообщает, что Айгуль Жапаровой был выдан бейджик с прививочной картой с указанием информации о времени и дозе полученной вакцины.

Отметим, что, по данным Минздрава и соцразвития, всего за последние 24 часа по республике вакцинировано - 3 317 человек, из них II дозой вакцины привились - 1 105. Всего по республике - 79 693 вакцинированных (в т.ч. II дозой - 28 707).


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URL: https://www.vb.kg/401550
Теги:
вакцина, президент, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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