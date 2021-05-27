"Нарушения канадской компании перевешивают все опасения на счет инвесторов"

На протяжении почти 30 лет вопрос Кумтора не доводился до конца властями целенаправленно. Единственная причина, которая мешала руководителям страны принять решение в отношении инвесторов - политическая и государственная коррупция.

30 лет назад лицензию на разработку Кумтора получила корпорация "Камеко". Получила ее без проведения тендера, конкурса, несмотря на поступление выгодных заявок от авторитетных, престижных компаний. Третьего декабря 1992 года в городе Торонто (Канада) было подписано соглашение, категорически не соответствующее интересам Кыргызстана.

Спустя 30 лет Садыр Жапаров стал первым президентом, который принял решение не в пользу коррупционной верхушки, а в пользу народа. Это также и первое за эти десятилетия правительство, которое не побоялось сказать правду о вопиющих нарушениях со стороны канадской компании.

Да, оппоненты президента сейчас пытаются говорить о невозможности самостоятельной разработки Кумтора, удару по инвестициям и т.д. Но это ни что иное, как обычный шантаж и информационная война, так как доказательства Кыргызстана по нарушениям неоспоримы.

Доктор экономических наук, профессор Толонбек Абдыров в интервью редакции VB.KG отметил, что, да, в какой-то степени вся это ситуация может отразиться на инвестиционной привлекательности, но только временно.

- Масштаб нарушений канадской компании перевешивают все опасения на счет инвесторов. Вообще, я уверен, это тема с Кумтором дает посыл всем инвесторам, что если вы будете работать здесь, не нарушая национальное и международное законодательство, то вам нечего бояться. Ведь то варварское отношение к нашей экологии, особенно, ледникам ни в какие рамки не лезет. Впредь такого больше не должно повториться. Должны быть созданы такие условия для инвесторов, не позволяющие нарушать нормы национального и международного законодательств, - отметил он.

Профессор привел в пример другие страны в вопросах экологии.

- Я во многих странах побывал и во многих из них очень бережно относятся к своей экологии. И если бы у них произошло бы что-то аналогичное, то это давно было бы признано экологической катастрофой. У нас в идеале за такие разрушения нужно вообще самую высшую меру наказания давать. Также стоит привлечь к ответственности и отечественных политиков, которые были причастны ко всем этим нарушениям. Поэтому, в целом, я рад, что в этом вопросе президент Садыр Жапаров сдержал свое слово, - добавил Толонбек Абдыров.