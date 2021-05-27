В Бишкеке проходят рейды по соблюдению саннорм в общественном транспорте

Маска в транспорте – это не аксессуар, а безопасность, заявляет пресс-служба столичной мэрии и сообщает, что мобильные группы продолжают работу по соблюдению санитарных правил в общественном транспорте.

Проверка по соблюдению санитарных правил в салонах общественного транспорта состоялась с участием 20 сотрудников Бишкекского троллейбусного управления (БТУ). Санпроверки и разъяснительные беседы с водителями и пассажирами прошли на самых загруженных остановочных пунктах.

Сегодня, 27 мая, они работали на 4 остановочных пунктах, было проверено 127 троллейбусов, в основном не соблюдался масочный режим со стороны пассажиров.

Подобные рейды проводятся два раза в неделю.

Отмечается, что целью санитарных проверок является напоминание горожанам о необходимости соблюдения масочного режима, дистанции, обработки рук, а не наложение штрафов.

Мэрия Бишкека на связи:

По вопросам работы троллейбусов, всегда готовы ответить по номеру "Бишкекское троллейбусное управление" (0709) 800989.

Традиционно любой вопрос или жалобу принимают по номерам 1840, 1850, а фото и видеофакты просим направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: 0554182185.