Молдошева назначена главой Госагентства интеллектуальной собственности

Динара Молдошева назначена директором Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете министров КР. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики", принятого референдумом 11 апреля 2021 года, Молдошева Динара Автандиловна назначена директором Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики.