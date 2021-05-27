Погода
$ 82.77 - 83.15
€ 101.05 - 102.52

Молдошева назначена главой Госагентства интеллектуальной собственности

196  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Динара Молдошева назначена директором Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете министров КР. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики", принятого референдумом 11 апреля 2021 года, Молдошева Динара Автандиловна назначена директором Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401559
Теги:
кадры, назначение, правительство, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  