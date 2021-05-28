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На хребте Кара-Мойнок в фотоловушки попались ряд животных

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- Светлана Лаптева
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На хребте Кара-Мойнок в фотоловушки попались снежные барсы, гималайские улары, рысь и другие животные.

Фотоловушки за последние годы стали настоящей находкой для ученых, занимающихся биоразнообразием. Например только 14 фотоловушек в Нарынской области отсняли тысячи кадров, из которых отобраны самые лучшие.

И сейчас ученые приступают к изучению и идентификации отснятого во время мониторинга НАБУ-Кыргызстан материала.

Как пояснили представители НАБУ-Кыргызстан, сотрудники отдела мониторинга филиала ОО "Союз охраны природы Германии (NABU)" в Кыргызской Республике еще осенью 2020 года установили 20 фотоловушек на территории долины реки Соок на хребте Кара-Мойнок в Нарынской области совместно с сотрудниками общества "Жамаат соок" для мониторинга снежного барса и его кормовой базы.

В конце апреля 2021 года из 20 фотоловушек были сняты только 6 в связи с погодными условиями. Так в кадр в период с ноября 2020 года по апрель 2021 попали снежный барс, горные козлы, рысь, барсук, волк, лиса, заяц, гималайские улары, кеклики и бородачи.


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URL: https://www.vb.kg/401568
Теги:
Нарынская область, фотография, животные
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