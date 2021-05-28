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Ташиев: Благодаря вашим усилиям, жители нашей страны могут спокойно спать

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- Оксана Гут
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Председатель ГКНБ Кыргызской Республики генерал-лейтенант

Камчыбек Ташиев поздравил пограничников с их профессиональным праздником.

Пресс-служба ГКНБ распространила текст поздравления:

Уважаемые товарищи пограничники и ветераны Пограничной службы ГКНБ КР! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём пограничника!

Защита Государственной границы – это ответственная, сложная часть обеспечения безопасности нашего государства и требует координации деятельности воинских формирований и правоохранительных органов, принятия мер по борьбе с терроризмом, наркобизнесом, контрабандой и нелегальной миграцией.

И от вашего добросовестного подхода к исполнению своих обязанностей зависит безопасность наших сограждан. Одним из примеров Вашей доблести являются недавние события, где военнослужащие пограничники и бойцы отрядов специального назначения Пограничной службы с честью выдержали испытания во время конфликта в приграничном районе на юге страны.

Благодаря вашим усилиям, жители нашей страны могут спокойно спать в своих домах.

Мы по праву гордимся Вами и склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за Кыргызскую Республику.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и достижений в службе!".


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URL: https://www.vb.kg/401572
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, Камчыбек Ташиев, праздник, Кыргызстан
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