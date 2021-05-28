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Лидер военного переворота в Мали объявил себя президентом

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Лидер военного переворота в Мали полковник Ассими Гойта объявил себя президентом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Africa News.

Соответствующее заявление было сделано через несколько часов после освобождения из-под стражи премьер-министра Моктара Уана и экс-президента Мали Ба Ндау.

Два свергнутых лидера страны были освобождены из военного заключения, где они содержались с понедельника. Это было расценено как второй переворот в Мали за девять месяцев.

Самопровозглашенный президент Мали Ассими Гойта, который ранее исполнял обязанности временного вице-президента, пообещал провести новые выборы в 2022 году, как и было обещано ранее. Сегодняшняя ситуация в Мали считается напряженной, но спокойной.

Напомним, временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года, после того как военные в ходе мятежа отстранили от власти президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Переходный период должен был продлиться полтора года, по его итогам к февралю 2022 года в стране должны были пройти выборы.

Второй захват власти произошел после перестановки в кабинете министров. Тогда Ассими Гойта заявил, что снял с должности временного президента и премьер-министра, потому что они нарушили условия передачи власти, не проконсультировавшись с ним по этому поводу. В ООН назвали произошедшее в стране попыткой насильственного захвата власти и потребовали немедленно и безусловно освободить задержанных.


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URL: https://www.vb.kg/401575
Теги:
переворот, Африка
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