"Северэлектро" готовит энергообъекты в Чуйской области к зиме

ОАО "Северэлектро" производит ремонт оборудования высоковольтных подстанций в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ОАО "Северэлектро" продолжает свою работу по подготовке энергообъектов к предстоящему

осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. Так, 27 мая в Ысык-Атинском районе специалисты Кантской группы высоковольтной службы (ВВС) провели ремонт высоковольтной подстанции 35/10 кВ "Красная речка". Отмечается, что подстанция была введена в работу в 1961 году, её суммарная мощность составляет 22 387 киловольт-ампер. На сегодняшний день подстанция "Красная Речка" обеспечивает электроснабжением сёла Кенеш, Будёновка и Красная речка Ысык-Атинского района Чуйской области.

Во время проведения ремонтных работ специалисты ВВС разбирают оборудование подстанции, меняют дефектные детали, смазывают детали оборудования, регулируют необходимые зазоры и размеры, чистят контакты коммутационной аппаратуры, меняют масла. Далее электромонтеры покрасят оборудование, обновят межфазные расцветки и диспетчерские наименования, нанесут необходимые предупреждающие знаки и надписи.

После специалисты службы диагностики и релейной защиты проведут испытание и проверку

релейной защиты и автоматики оборудования на подстанции.

Аналогичные работы электромонтеры Жайылской и Московской группы ВВС производят на

высоковольтных подстанциях 35/10 кВ "Калининская" и "Рассвет" в Жайылском и

Сокулукском районах Чуйской области.