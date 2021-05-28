Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.

За Асада, по его словам, проголосовали 13,5 миллиона сирийцев. "Он победил, получив абсолютное большинство голосов. Имели право голосовать 18 миллионов 107 тысяч 109, проголосовали 14 миллионов 239 тысяч 140. Асад получил 95,1% голосов", - уточнил Саббаг.

Сам Асад после победы объявил о новом этапе в истории страны. "Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - приводит слава главы государства в Telegram его предвыборный штаб. Он также почтил память погибших сирийцев и пожелал выздоровления раненым.

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с семи часов утра до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.

Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.

Члены российской парламентской делегации рассказали РИА Новости, что избирательный процесс прошел без нарушений в рамках всех международных правил.

Как заявила ранее РИА Новости советник сирийского лидера Бусейна Шаабан, массовая явка подтвердила поддержку правительства со стороны населения вопреки западной пропаганде.

Источник: РИА новости