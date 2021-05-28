Погода
$ 83.53 - 83.92
€ 101.05 - 102.52

Жогорку Кенеш в первом чтении одобрил закон "О статусе Баткенской области"

150  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На заседании Жогорку Кенеша накануне, 27 мая, депутаты рассмотрели и одобрили проект закона "О статусе Баткенской области Кыргызской Республики" в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Инициатор – правительство, информацию по законопроекту представил первый заместитель председателя Кабинета министров КР Айбек Джунушалиев.

В ходе обсуждения депутаты Жогорку Кенеша внесли целый ряд предложений, направленных на создание благоприятных условий для повышения социально-экономического развития Баткенской области и обеспечения ее безопасности.

В частности, депутат Абдывахап Нурбаев отметил, что документ будет носить декларативный характер, если не предусмотреть в нем хотя бы два реально работающих механизма – введение налоговых преференций и сокращение количества проверок для стимулирования предпринимательской деятельности в области.

Депутат Иса Омуркулов добавил, что реализация рассматриваемого законопроекта должна осуществляться на основе анализа исполнения постановления правительства от 2012 года о развитии приграничных территорий. По его словам, все мероприятия должны иметь подкрепленные источники финансирования.

"Кроме того, у вас должна быть реальная программа по выведению айыл окмоту Баткенской области из дотационного положения, поскольку все они зависимы от государственных субсидий", - подчеркнул парламентарий, призвав власти эффективнее использовать возможности Кыргызско-российского фонда развития для кредитования местных инвесторов.

Депутат Карамат Орозова поставила вопрос об усилении системы обеспечения пограничной безопасности, обустройстве государственной границы и развития ее инфраструктуры, в том числе депутат предложила открыть военный городок на границе с Таджикистаном. Депутат Таабалды Тиллаев рекомендовал усилить полномочия не только полномочного представительства Правительства в Баткенской области, как это предлагается законопроектом, но и наделить особыми административными функциями районные администрации.

Депутат Махабат Мавлянова поставила вопрос об открытии особой экономической зоны в Баткене, предполагающей освобождение от налогов и бесплатное предоставление земли для инвесторов. Депутат Мурадыл Мадеминов, говоря о текущей ситуации вокруг Айдаркенского ртутного комбината, Кадамжайского сурьмяного комбината, ЗАО "Южно-Кыргызский цемент", подчеркнул, что само Правительство допустило ряд ошибок, приведших к упадку промышленности Баткенской области.

"Но и сейчас не поздно протянуть руку помощи для возрождения этих предприятий", - заключил М.Мадеминов, отметив, что по всему миру неуклонно растет спрос на ртуть и сурьму.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401587
Теги:
Баткенская область, граница, закон, приграничные конфликты, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  