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"Электронные браслеты заставят судей заменить СИЗО на домашний арест"

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- Светлана Лаптева
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Заместитель председателя Общественного совета ГСИН, председатель правления ОФ "Voice of Freedom" Батыр Ботобеков считает, что места заключения заключенных надо разгружать.

По его словам, необходимо заменять содержание в СИЗО на домашний арест и использование электронных браслетов. Правозащитник рассказывает, что к ним обращаются и сами заключенные, и их родственники, которые жалуются на то что в СИЗО большая скученность и жара, что в пандемию способствуют быстрому заражению.

- По большому счету у нас нет технических условий для содержания как по национальным, так и по международным стандартам. Понятно, что люди в местах заключения находятся с целью исправления, но о каком исправлении может идти речь, если не соблюдаются элементарные требования? Нет доступа к прочтению книг, нет условий для проведения религиозных обрядов. Скажете, что это мелочь, а это элементарные потребности. Надо чтобы человек за решеткой не выживал, а исправлялся. Ограничение свободы это и так наказание за содеянное.

Почему до момента суда подозреваемые так долго находятся в СИЗО, ведь закон ограничивает этот срок?

- Рассмотрение дела в суде может длится и год, и два, а то и больше. Большая проблема, что человек, не признанный виновным, годами находится в заключении. Это нарушение его конституционных прав. Например, в Бишкеке около 30 женщин обвиняются в мошенничестве. Но давайте вспомним, что у них есть семьи, и когда мы изымаем человека из семьи - травмируется семья. И в дальнейшем, и во время следствия, заключения в СИЗО, тюрьме - весь груз наказания ложится также на членов семьи и их окружение. Живое подтверждение этому - большие очереди родственников у пунктов приема передач. Задержанным передают лекарства, продукты, предметы гигиены. Получается государство содержит заключенных, плюс он выпадает из жизни, не принося доход в семью. Кому это выгодно? Почему не оставить тех, кого допустимо, кто не опасен под домашним арестом?

Еще большая проблема сегодня с нарушением сроков - когда человека помещают во временный следственный изолятор. Если раньше там человек находился сутки-трое, то теперь из-за пандемии задержанные могут находится там месяцами: ждут результаты ПЦР анализов, документы. И это при том, что там лишь одноразовое питание и не всегда есть медик.

Из-за пандемии правозащитники не могут попасть в места лишения свободы, посмотреть, что происходит с заключенными. Адвокаты также ограничены в свиданиях: вынуждены общаться через боксы за стеклом. Насколько это охраняет права человека? Переговорные трубки в боксах могут прослушиваться, и подзащитные не могут поделиться информацией. И адвокат также не может выполнять свою профессиональную работу. Вывод один: давайте разгружать следственные изоляторы! Но по-настоящему, не для отчетности.

Из-за жары и перенаселенности камер родные содержащихся в СИЗО просят озвучить проблему вентиляции, кондиционеров. Вы занимались этим вопросом?

- Проблема тут не только с кондиционерами. Камеры переполнены - и людям тяжело, а в условиях пандемии и вовсе опасно находиться в переполненных помещениях. Как нам поясняют задержанные, когда приходит комиссия - вентиляция, кондиционеры могут включить. Уходит проверка - снова жара.

В некоторых женских камерах по 10-20 женщин на двухяростных кроватях. Одна прогулка в день и остальное время в камере. По национальным стандартам, по санитарным нормам скученность и спертый воздух, жара, летний зной не соответствуют международным требованиям.

Почему в Кыргызстане о скученности, о несоответствии международным стандартам говорят годами, и ничего не меняется к лучшему?

- Проблем уйма! До СИЗО задержанный может месяцами содержаться во временном изоляторе, пока дождется, что СИЗО примет его. Поэтому правозащитники и обращаются в ГСИН: "Зачем так долго держите людей в изоляторе? Это слишком долго - переводите в СИЗО! Зачем забивать изоляторы? Кто смотрит больны ли люди, здоровы?

У обычного гражданина голова идет кругом, мы очень часто говорим о гуманизации пенициарной системы, о правах человека, о системе пробации и медиации.

- Считаю, что в Кыргызстане не хватает правозащитников, которые бы работали в местах заключения, защищали бы права осужденных в судах. Даже если какие-то Законы принимаются некому их отстаивать. Заключенные бесправны, правозащитников мало, они разобщены. И конечно, проще, спокойнее до суда человека закрыть в изолятор, в СИЗО, но надо же добиваться чтобы суд принимал решение о домашнем аресте, об электронных браслетах. Домашний арест по сути приравнивается к заключению. Но интересно ли это обществу? Готово ли оно меняться, образовываться?


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URL: https://www.vb.kg/401588
Теги:
правозащитники, Кыргызстан, СИЗО
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