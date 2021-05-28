"Электронные браслеты заставят судей заменить СИЗО на домашний арест"

Заместитель председателя Общественного совета ГСИН, председатель правления ОФ "Voice of Freedom" Батыр Ботобеков считает, что места заключения заключенных надо разгружать.

По его словам, необходимо заменять содержание в СИЗО на домашний арест и использование электронных браслетов. Правозащитник рассказывает, что к ним обращаются и сами заключенные, и их родственники, которые жалуются на то что в СИЗО большая скученность и жара, что в пандемию способствуют быстрому заражению.

- По большому счету у нас нет технических условий для содержания как по национальным, так и по международным стандартам. Понятно, что люди в местах заключения находятся с целью исправления, но о каком исправлении может идти речь, если не соблюдаются элементарные требования? Нет доступа к прочтению книг, нет условий для проведения религиозных обрядов. Скажете, что это мелочь, а это элементарные потребности. Надо чтобы человек за решеткой не выживал, а исправлялся. Ограничение свободы это и так наказание за содеянное.

Почему до момента суда подозреваемые так долго находятся в СИЗО, ведь закон ограничивает этот срок?

- Рассмотрение дела в суде может длится и год, и два, а то и больше. Большая проблема, что человек, не признанный виновным, годами находится в заключении. Это нарушение его конституционных прав. Например, в Бишкеке около 30 женщин обвиняются в мошенничестве. Но давайте вспомним, что у них есть семьи, и когда мы изымаем человека из семьи - травмируется семья. И в дальнейшем, и во время следствия, заключения в СИЗО, тюрьме - весь груз наказания ложится также на членов семьи и их окружение. Живое подтверждение этому - большие очереди родственников у пунктов приема передач. Задержанным передают лекарства, продукты, предметы гигиены. Получается государство содержит заключенных, плюс он выпадает из жизни, не принося доход в семью. Кому это выгодно? Почему не оставить тех, кого допустимо, кто не опасен под домашним арестом?

Еще большая проблема сегодня с нарушением сроков - когда человека помещают во временный следственный изолятор. Если раньше там человек находился сутки-трое, то теперь из-за пандемии задержанные могут находится там месяцами: ждут результаты ПЦР анализов, документы. И это при том, что там лишь одноразовое питание и не всегда есть медик.

Из-за пандемии правозащитники не могут попасть в места лишения свободы, посмотреть, что происходит с заключенными. Адвокаты также ограничены в свиданиях: вынуждены общаться через боксы за стеклом. Насколько это охраняет права человека? Переговорные трубки в боксах могут прослушиваться, и подзащитные не могут поделиться информацией. И адвокат также не может выполнять свою профессиональную работу. Вывод один: давайте разгружать следственные изоляторы! Но по-настоящему, не для отчетности.

Из-за жары и перенаселенности камер родные содержащихся в СИЗО просят озвучить проблему вентиляции, кондиционеров. Вы занимались этим вопросом?

- Проблема тут не только с кондиционерами. Камеры переполнены - и людям тяжело, а в условиях пандемии и вовсе опасно находиться в переполненных помещениях. Как нам поясняют задержанные, когда приходит комиссия - вентиляция, кондиционеры могут включить. Уходит проверка - снова жара.

В некоторых женских камерах по 10-20 женщин на двухяростных кроватях. Одна прогулка в день и остальное время в камере. По национальным стандартам, по санитарным нормам скученность и спертый воздух, жара, летний зной не соответствуют международным требованиям.

Почему в Кыргызстане о скученности, о несоответствии международным стандартам говорят годами, и ничего не меняется к лучшему?

- Проблем уйма! До СИЗО задержанный может месяцами содержаться во временном изоляторе, пока дождется, что СИЗО примет его. Поэтому правозащитники и обращаются в ГСИН: "Зачем так долго держите людей в изоляторе? Это слишком долго - переводите в СИЗО! Зачем забивать изоляторы? Кто смотрит больны ли люди, здоровы?

У обычного гражданина голова идет кругом, мы очень часто говорим о гуманизации пенициарной системы, о правах человека, о системе пробации и медиации.

- Считаю, что в Кыргызстане не хватает правозащитников, которые бы работали в местах заключения, защищали бы права осужденных в судах. Даже если какие-то Законы принимаются некому их отстаивать. Заключенные бесправны, правозащитников мало, они разобщены. И конечно, проще, спокойнее до суда человека закрыть в изолятор, в СИЗО, но надо же добиваться чтобы суд принимал решение о домашнем аресте, об электронных браслетах. Домашний арест по сути приравнивается к заключению. Но интересно ли это обществу? Готово ли оно меняться, образовываться?