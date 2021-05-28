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Женщин-депутатов в местных органах власти Кыргызстана становится больше

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- Оксана Гут
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Женщин-депутатов в местных органах власти Кыргызстана становится больше.

В Бишкеке подвели итоги участия женщин в выборах в местные кенеши и отметили увеличение представленности женщин-депутатов в местных органах власти по всей республики. Эти вопросы обсудили 27 мая на круглом столе "Женщины-депутаты: сильное местное самоуправление" при участии ЦИК КР, программы ПРООН по поддержке выборов в Кыргызстане, структуры "ООН-женщины", Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, а также представительниц местных кенешей республики из числа новоизбранных женщин-депутатов.

Одним из важных достижений в области участия женщин в политической жизни страны стало принятие закона о 30% квоте в местных органах самоуправления в 2019 году и реальном увеличении женщин-депутатов в айыльных кенешах в 4 раза по итогам выборов в 2021 году.

"Национальное развитие нашей страны напрямую зависит от того, насколько женщины Кыргызстана могут участвовать в принятии решений на государственном уровне. И особо хочется отметить, что в этом году по результатам выборов в местные кенеши пришли в 4 раза больше женщин-депутатов. Это победа, которая достигнута совместными усилиями государства, МСУ, гражданских организаций, при поддержке избирателей и усилиях женщин кандидатов. В практической реализации очень важна была политическая воля и поддержка руководства страны", - отметила председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова.

Усиление женского лидерства и активное участие женщин в решении вопросов как на

уровне местных сообществ, так и в национальных масштабах, на протяжении нескольких лет осуществляется при поддержке международных партнеров ЦИК – ПРООН, Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, структуры ООН Женщины.

"Кыргызстан делает значительные шаги в расширении прав и возможностей женщин и их активного участия в избирательных процессах. Равные права мужчин и женщин являются залогом гармоничного развития государства, инклюзивного для всех групп общества и имеют важное значение для достижения Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года", - выступила постоянный представитель ПРООН Луиз Чемберлен.

Также на круглом столе были подведены итоги обучающего цикла "Школ женского политического лидерства", которые прошли по всей стране при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и инновационной кампании по повышению осведомленности, проводимой при поддержке ПРООН на местах по разъяснении реформы и ее потенциала с целью поощрения женщин-кандидатов участвовать в политической жизни страны.

"Сегодня женщины меняют не только жизни наших семей, сел, организаций и стран в лучшую сторону, но они вносят новое содержание в само определение лидерства. Многие женщины уже вошли в 21 век лидерами, разбивая устоявшиеся стереотипы и воодушевляя своим примером грядущие поколения. И они ожидают, что их село, страна и весь мир последуют за ними" - сказал глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, посол Алексей Рогов.

"Благодаря результатам последних выборов в местных кенеши Кыргызстан впервые в истории своей независимости попал на международную карту по достижениям в вопросах прав женщин. Это значит, что у страны есть реальная возможность быстрыми темпами, решить проблемы бедности, насилия, неравенства, которые являются фундаментом всех экономических и политических вопросов. Это также означает, что вопросы здоровья нации будут решаться на самом высоком уровне, вопросы образования, охраны материнства и детства, продвижения прав лиц, чьи права сегодня ущемлены, могут иметь огромный прорыв. Это успех для всей страны", - заявила представительница Структуры "ООН-женщины" в Кыргызстане Улзийсурэн Жамсран.

В завершение своей речи Жамсран попросила женщин-депутатов вместе с ней произнести слоган.

"Слоган "Женщины поддерживают женщин, мужчины поддерживают женщин". И я надеюсь, что он станет движущим для всех нас", - сказала она.

О том, с какими вызовами и препятствиями во время выборов в апреле 2021 года столкнулись женщины и какой вклад в развитие местного сообщества вносят женщины в Кыргызстане рассказали представительницы местных органов власти и другие участники круглого стола.

Дарыйка Калыкова - торайым местного кенеша села Кара-Булак, Баткенской области: "Я горжусь тем, что я депутат местного кенеша в Баткенской области и была избрана председателем своего кенеша. Наше депутатство началось с конфликта в приграничных районах, и мы начали свою работу с непростых дел. Мы помогли женщине, которая осталась без крова, мы обеспечивали горячим питанием пограничников, раздавали гуманитарную помощь. Я верю, что женщины депутаты будут справедливо распределять местный бюджет, решать социальные вопросы и образовательные вопросы. Я верю, что мы сможем оправдать надежды нашего народа".

Мээрим Молдалиева - торайым местного кенеша села Байзак, Нарынской области:

"При поддержке наших жителей я стала председателем местного кенеша села Байзак. Но огромную роль в лидерстве женщины играет поддержка семьи. Женщина может заботиться о семье и своем сообществе, добиваться лучших условий для своих односельчан. Я хочу помочь нашей молодежи получать профессиональное образование,

помогать детям-сиротам и малоимущим семьям, добиваться улучшения инфраструктуры села и улучшать возможности для женщин!".

По данным ЦИК в этом году численность женщин-депутатов в местных кенешах выросло с 11% до 38%. Впервые в истории выборов в местные кенеши Кыргызской Республики была применена процедура резервирования не менее 30% мандатов для женщин в каждом избирательном округе айыльного кенеша. Данные результаты были достигнуты благодаря совместному и продуктивному сотрудничеству Центральной Избирательной Комиссии КР с программой ПРООН по поддержке выборов в Кыргызстане, Структурой "ООН-женщины", Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке и местных партнеров по развитию и поддержке выборных процессов.


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URL: https://www.vb.kg/401593
Теги:
выборы, гендер, права человека, политика, Депутат, ООН, ЦИК
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