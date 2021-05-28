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Главу фирмы Elite House Тимура Файзиева объявили в розыск

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- Оксана Гут
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Военная прокуратура КР объявила в розыск генерального директора строительной фирмы Elite House Тимура Файзиева. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Бизнесмена подозревают в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека, а также в незаконном строительстве. Ведется следствие.

Отметим, накануне сообщалось о задержании Файзиева, но, как оказалось, его не смогли найти для предъявления обвинения. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО–1.


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URL: https://www.vb.kg/401596
Теги:
бизнес, коррупция, розыск, уголовная ответственность, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
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