Главу фирмы Elite House Тимура Файзиева объявили в розыск

Военная прокуратура КР объявила в розыск генерального директора строительной фирмы Elite House Тимура Файзиева. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Бизнесмена подозревают в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека, а также в незаконном строительстве. Ведется следствие.

Отметим, накануне сообщалось о задержании Файзиева, но, как оказалось, его не смогли найти для предъявления обвинения. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО–1.