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Открыт памятник на месте великой Таласской битвы

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- Александр Тузов
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В Манасском районе Таласской области на знаменитом городище Джоон-Тобе 27 мая торжественно открыт монумент на месте одной из величайших битв в мировой истории – Таласской битвы июля 751 года, 1270 лет назад.

Об этом сообщил VB.KG один из инициаторов сооружения памятника - известный бишкекский ученый и писатель, кандидат исторических наук, Член Национального союза писателей КР Алекандр Камышев.

Он также предоставил свои фотографии с церемонии открытия и археологических находок на месте великой битвы.

Памятник сооружен по инициативе общественного объединения "Мурас кыймылы" при поддержке Минкультуры КР, администрации Таласской области и спонсорской помощи Корейского международного корпоративного агентства KOICA (Республика Корея).

Надо напомнить, что 1270 лет назад здесь произошла грандиозная битка между войсками Аббасидского халифата и карлуков с одной стороны, и армией танского Китая. Результатом битвы стала победа Аббасидов с карлуками, что положило начало распространению ислама в Мавераннахре и Центральной Азии, а также арабскому влиянию на участках Великого шелкового пути в регионе. Однако и сильное китайское влияние, особенно культурное, в регионе также сохранилось.

- Сооружение памятника застолбило важнейший исторический объект на карте Кыргызстана. Будем надеяться, это лишь первый шаг в археологическом изучении этого городища и его окрестностей, - подчеркивает Александр Камышев.

Он также подчеркивает, что Таласская битва в середине VIII века между арабами и китайцами вошла в десятку крупнейших и значительнейших битв в истории, без преувеличения, всего человечества. В научном мире велик интерес к оценке предопределившего ход исторического развития в Центральной Азии грандиозного события, а споры о нем не затихают по сей день.

Посмотреть на поле битвы мечтают и многие туристы, в том числе из арабских стран, Турции, Китая и Южной Кореи. Пристальное южнокорейское внимание к этому месту не случайно - знаменитый полководец Гао Сяньчжи, возглавлявший китайские войска, был этническим корейцем.

Создание туристической инфраструктуры на месте грандиозной битвы только начинается.


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URL: https://www.vb.kg/401601
Теги:
Китай, Южная Корея, Таласская область, туризм, Турция, археология, история, Министерство культуры и туризма
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