В госорганах Узбекистана появятся квоты для женщин

В государственных органах Узбекистана, где существует гендерный дисбаланс, будет обеспечено равное представительство женщин и мужчин путем введения системы временного квотирования, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Это предусмотрено Стратегией достижения гендерного равенства до 2030 года, которую сегодня утвердил Сенат.

Кроме того, в рамках документа, будет расширена практика назначения женщин на руководящие должности в вышестоящей и нижестоящей системе государственных органов.

В целом стратегия охватывает такие вопросы, как обеспечение равного и качественного образования для всех, создание для девочек из сельской местности возможностей получения высшего образования, достижение гендерного равенства женщин, предупреждение насилия и торговли людьми.

По словам сенаторов, новый документ позволит повысить эффективность работы по обеспечению занятости, созданию достойных условий труда и поддержке социально незащищенных и малообеспеченных женщин.

"Главное, будет обеспечено предупреждение случаев притеснения и насилия в отношении женщин на рабочем месте и устранение негативных взглядов, которые сформировались по отношению к ним в обществе", – подчеркнули в Верхней палате парламента.

Напомним, что в Узбекистане за четыре месяца этого года охранные ордера получило почти столько же жертв домогательств и насилия, как за весь прошлый год.