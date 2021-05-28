Утонувший в "Алтын Балалыке": Подросток узнал о своей болезни и утопился

Утонувший на Иссык-Куле в ДОЦ "Алтын Балалык" подросток, скорее всего, совершил суицид. Информацию редакции подтвердил начальник пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его данным, 27 мая примерно в 8.10 часов в РУВД Иссык-Кульской области поступило сообщение от жителя г. Чолпон-Ата 1971 г.р. о том, что в детском лагере "Алтын Балалык" в воде под пирсом обнаружено тело неизвестного человека.

На месте происшествия прибыла следственно-оперативная группа и совместно с сотрудниками МЧС извлекли из озера тело погибшего. В ходе дальнейших проведенных следственных мероприятий установлена его личность - 16-летний житель г. Бишкек, учащийся одной из средних образовательных школ.

По предварительным данным следствия, подросток покончил жизнь самоубийством, узнав о том, что болен лейкозом.

"По словам родителей погибшего, он раньше не знал о своей болезни. И, случайно узнав о диагнозе, совершил суицид - когда извлекали тело погибшего из воды на нем был обнаружен рюкзак, наполненный камнями", - сказал Сталбек Усубакунов.

В настоящее время следствие продолжается, данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Назначена судмедэкспертиза.