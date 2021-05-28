"Поднимем боевой дух!". Ассоль Молдокматова прилетела в Баткен с концертом

Общественный деятель Ассоль Молдокматова прилетела в Баткен с концертом.

Мероприятие ко Дню пограничника и Дню Вооруженных сил Кыргызстана с участием известных артистов отечественной эстрады организовано, как сообщила сама Молдокматова, при поддержке президента Кыргызстана Садыра Жапарова и министра обороны КР Омуралиева Таалайбека.

"Защитникам границы всё по силам, вы знаете, как верно действовать и как нести оборону с любой стороны, поэтому желаем всегда уверенно держать свои позиции и ни на шаг не отступать от своей цели. И пусть удача вам во всём помогает! Поднимем боевой дух и позитивный настрой наших любимые защитников Кыргызстана!" - написала Ассоль Молдокматова у себя на странице в соцсетях.

Общественный деятель также поблагодарила губернатора Баткенской области Абдикарима Алимбаева, а также спонсоров за оказанную поддержку и внимание.

Концерт, приуроченный ко Дню пограничника и Дню Вооруженных сил Кыргызстана, пройдет с участием звезд кыргызской эстрады - Кайрата Примбердиева, Гульзады Рыскуловой, Айи Садыровой, Толы Турсуналиева, Тилека Найманбаева, Камира, Нурлана Жунушева и певца Добр.