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"Поднимем боевой дух!". Ассоль Молдокматова прилетела в Баткен с концертом

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- Оксана Гут
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Общественный деятель Ассоль Молдокматова прилетела в Баткен с концертом.

Мероприятие ко Дню пограничника и Дню Вооруженных сил Кыргызстана с участием известных артистов отечественной эстрады организовано, как сообщила сама Молдокматова, при поддержке президента Кыргызстана Садыра Жапарова и министра обороны КР Омуралиева Таалайбека.

"Защитникам границы всё по силам, вы знаете, как верно действовать и как нести оборону с любой стороны, поэтому желаем всегда уверенно держать свои позиции и ни на шаг не отступать от своей цели. И пусть удача вам во всём помогает! Поднимем боевой дух и позитивный настрой наших любимые защитников Кыргызстана!" - написала Ассоль Молдокматова у себя на странице в соцсетях.

Общественный деятель также поблагодарила губернатора Баткенской области Абдикарима Алимбаева, а также спонсоров за оказанную поддержку и внимание.

Концерт, приуроченный ко Дню пограничника и Дню Вооруженных сил Кыргызстана, пройдет с участием звезд кыргызской эстрады - Кайрата Примбердиева, Гульзады Рыскуловой, Айи Садыровой, Толы Турсуналиева, Тилека Найманбаева, Камира, Нурлана Жунушева и певца Добр.


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URL: https://www.vb.kg/401609
Теги:
Ассоль Молдокматова, Баткенская область, концерт, праздник, социальные сети, Кыргызстан, Погранслужба
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