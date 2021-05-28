Трое военнослужащих Погранслужбы КР посмертно награждены медалями "Эрдик"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому военнослужащие Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности посмертно награждены медалями "Эрдик". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
За проявленное мужество и отвагу при исполнении воинского долга награждены посмертно:
- капитан Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Кубанычбеков Эсентур Кубанычбекович;
- капитан Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Манасбек уулу Нурсултан;
- прапорщик Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Юлдашев Бекзодбек Давлатбекович.