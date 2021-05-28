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Трое военнослужащих Погранслужбы КР посмертно награждены медалями "Эрдик"

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому военнослужащие Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности посмертно награждены медалями "Эрдик". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

За проявленное мужество и отвагу при исполнении воинского долга награждены посмертно:

- капитан Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Кубанычбеков Эсентур Кубанычбекович;

- капитан Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Манасбек уулу Нурсултан;

- прапорщик Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Юлдашев Бекзодбек Давлатбекович.


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URL: https://www.vb.kg/401611
Теги:
награда, погибшие, президент, приграничные конфликты, Кыргызстан, Погранслужба, Садыр Жапаров
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