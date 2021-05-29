В очередной раз премьер-министры стран СНГ встретятся в Бишкеке

В Минске 28 мая прошло очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ. В нем приняли участие делегации всех государств Содружества, за исключением Украины, от Кыргызстана - председатель Кабинета министров республики Улукбек Марипов.

На заседании в узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, в том числе с учетом сложившейся в странах Содружества и мире эпидемиологической ситуации. Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев проинформировал о ходе реализации инициатив, выдвинутых главами правительств на предыдущих заседаниях Совета в 2018 – 2020 годах.

По предложению Кыргызской Республики следующее его заседание решено провести в Бишкеке 12 ноября текущего года.

В ходе заседания в широком формате были заслушаны доклады по трем документам. По двум из них выступила руководитель Роспотребнадзора СНГ Анна Попова.

Первый из них – Среднесрочный план совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней. Планом предусмотрены более 20 мероприятий по пяти направлениям. В том числе - совместные исследования по разработке иммунобиологических лекарственных средств и диагностических препаратов, совместные экспедиции по проблемам природных очагов чумы и других опасных болезней и научные работы, направленные на разработку процедур и технологий совместного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

Второй доклад был посвящен соглашению о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств СНГ. Документом предусмотрено, что стороны будут проводить необходимые мероприятия в отношении болезней, ассоциируемых с чрезвычайными ситуациями или с возможностью их возникновения, а также в отношении товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения стал темой третьего доклада, с которым выступил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Речь идет о выработке согласованных подходов к решению проблем и устранению барьеров при формировании общего рынка труда, содействии занятости населения, снижении уровня безработицы, обеспечении прав граждан на свободу передвижения и осуществление трудовой деятельности.

Целый ряд документов был подписан главами делегаций без обсуждения. Это, в частности, документы, регламентирующие взаимодействие в вопросах предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний, профилактики и борьбы с ящуром, а также взаимодействие в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, утверждена Концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами на период до 2030 года и лан основных мероприятий по ее реализации. Концепция, как заявлено, направлена на укрепление взаимных интеграционных процессов, развитие систем таких резервов с целью укрепления национальной безопасности стран Содружества - в ответ на существующие глобальные вызовы природно-климатического и социально-экономического характера.

На заседании подписано также решение о придании Военной академии Генерального штаба ВС РФ статуса базовой организации стран СНГ в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.