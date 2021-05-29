Кыргызстанцы приняли участие в Невском экоконгрессе

В Таврическом дворце --штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ - прошел IX Невский международный экологический конгресс. Участие в нем приняла и делегация Кыргызстана.

Приветствия в адрес участников, организаторов и гостей мероприятия направили президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин.

По мнению главы российского государства, за прошедшие годы форум стал авторитетной площадкой для обсуждения широкого круга вопросов природоохранной тематики. "И сегодня участники конгресса продолжат серьезный, вдумчивый разговор об актуальных, наиболее острых проблемах экологической повестки, таких как защита окружающей среды, совершенствование национальных законодательств в этой важной сфере, совместный поиск ответов на вызовы климатических изменений", - отметил Владимир Путин.

"Экология, изменение климата - важнейшие вопросы, которые волнуют человечество, затрагивают интересы всех без исключения людей, влияют на жизнь и здоровье. И потому они требуют особого внимания и совместных действий государственной власти, бизнеса и общества, а также финансовых и интеллектуальных инвестиций", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Видео-приветствие со словами поддержки международного сообщества в адрес участников и гостей конгресса направил также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

На площадке конгресса международные эксперты-экологи, представители профильных госорганов и учреждений различных стран рассмотрели ключевые глобальные экологические проблемы, вопросы сохранения природы и климата, другие актуальные темы.

В рамках конгресса состоялся круглый стол "Экологическая безопасность: современные вызовы и решения". Его участники обсудили методы предотвращения вреда окружающей среде в процессе деятельности промышленных предприятий, проблемы снижения рисков экологических чрезвычайных ситуаций и превентивные меры обеспечения экологической безопасности. В ходе дискуссии выступил член президиума Национальной академии наук Кыргызской Республики Асылбек Айдаралиев. Он рассказал об экологических проблемах Центральной Азии, в частности, о сокращении ледников и связанном с этим изменении содержания углекислого газа в атмосфере.

По словам Асылбека Айдаралиева, в связи с этим в регионе складывается крайне неблагоприятная ситуация, чреватая опасными последствиями уже в самой краткосрочной перспективе. Например, отметил ученый, к 2030 году прогнозируется дефицит питьевой воды. Айдаралиев считает, что в такой ситуации крайне важно наладить эффективное использование водных ресурсов. "А для этого нужна институционализация и реализация соответствующей региональной политики", - подчеркнул академик.

Члены делегации Кыргызстана, в составе которой – депутаты Жогорку Кенеша и сотрудники посольства КР в РФ - проинформировали о его международных экологических инициативах в области охраны окружающей среды и решениях по защите горной экосистемы своей страны.

Как рассказали в посольстве, депутаты Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев и Бактыбек Турусбеков в своих докладах довели до сведения международного экспертного сообщества позицию Кыргызстана по ситуации вокруг золоторудного месторождения Кумтор. Каныбек Иманалиев обратился к международным экологическим организациям с призывом поддержать кыргызскую сторону в споре с компанией "Центерра".