"Наша армия отразит любые внешние угрозы". Президент поздравил военных КР

Президент Садыр Жапаров поздравил военнослужащих и ветеранов Кыргызстана с Днем Вооруженных Сил, сообщает Аппарат главы государства.

В поздравлении Президента говорится:

"Товарищи солдаты, сержанты, старшины и прапорщики!

Товарищи офицеры и генералы!

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!

Поздравляю вас с Днем Вооруженных Сил Кыргызской Республики!

Вооруженные силы Кыргызстана готовы полностью пресечь любые действия, направленные против территориальной целостности страны! Я уверен, что наша отважная армия отразит внешние угрозы.

На ваших плечах лежит большая ответственность, именно поэтому нам необходимо наращивать военную мощь Вооруженных Сил для надежной защиты независимости, территориальной целостности и конституционного строя государства.

Нам необходимо акцентировать внимание на двух направлениях: во-первых, организовать армию по принципу специальных подразделений, полностью подготовленных и технологически оснащенных для ведения боевых действий в горных условиях, во-вторых, перейти к созданию народных дружин, что обеспечит высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах, возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений.

Одной из важнейших и приоритетных задач государства является гарантированное и полное социальное обеспечение военнослужащих для поднятия социального статуса профессиональных военных. Эта мера будет способствовать повышению уровня и качества жизни военнослужащих.

Государство приложит все усилия для дальнейшего укрепления боевой мощи Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Отдельно хотелось бы отметить работу ветеранских организаций, деятельность которых направлена на военно-патриотическое воспитание молодежи. Уважаемые ветераны! Именно на вас равняются молодые офицеры, сержанты и солдаты.

Мы бесконечно благодарны вам за вашу большую работу, опыт и терпение.

Защита Родины - привилегия и обязанность настоящих мужчин!

Мы гордимся Вами!

Благодаря вашему ратному труду мы чувствуем себя защищенными и уверены в завтрашнем дне! Благодарю вас за службу!".