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Улукбек Марипов посетил "Минский тракторный завод"

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- Виктория Гунгер
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В рамках рабочей поездки в город Минск Республики Беларусь Председатель Кабинета Министров КР Улукбек Марипов посетил Минский тракторный завод, сообщает пресс-служба кабмина.

Как отмечается, здесь он ознакомился с модельным рядом производимой на заводе техники.

- Улукбек Марипов отметил популярность белорусских тракторов в нашей стране и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве. Далее Улукбек Марипов возложил цветы к памятнику участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Героя Советского союза Жумаша Асаналиева. Также Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики посетил парк имени Чынгыза Айтматова, - говорится в информации Кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/401623
Теги:
Беларусь, визит, правительство, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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