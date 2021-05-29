В рамках рабочей поездки в город Минск Республики Беларусь Председатель Кабинета Министров КР Улукбек Марипов посетил Минский тракторный завод, сообщает пресс-служба кабмина.

Как отмечается, здесь он ознакомился с модельным рядом производимой на заводе техники.

- Улукбек Марипов отметил популярность белорусских тракторов в нашей стране и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве. Далее Улукбек Марипов возложил цветы к памятнику участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Героя Советского союза Жумаша Асаналиева. Также Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики посетил парк имени Чынгыза Айтматова, - говорится в информации Кабмина.