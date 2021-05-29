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Выявленная мутация Covid во Вьетнаме более заразна и передается по воздуху

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- Виктория Гунгер
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Во Вьетнаме обнаружили новый вариант коронавируса с характерными признаками существующих британского и индийского штаммов, сообщает VnExpress.

Как отмечается, глава ведомства министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг уточнил, что генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса.

- Вьетнамский гибридный штамм коронавируса более заразный и легко передается по воздуху. По последним данным, во Вьетнаме зафиксировано 6 396 случаев заражения коронавируса, выздоровело 2 896 пациентов, число смертельных исходов достигло 47, - передает издание.


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URL: https://www.vb.kg/401625
Теги:
эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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