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Абдиль Сегизбаев в тяжелом состоянии находится в больнице

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- Виктория Гунгер
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Бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев 24 мая госпитализирован с двухсторонней пневмонией, сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

Стоит напомнить, что в настоящее время Сегизбаев в СИЗО ГКНБ.

- Абдиль Сегизбаев почувствовал недомогание и температуру. По инициативе ГКНБ он был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое. Он проходит необходимое лечение, - подчеркнули в ГКНБ.

В СМИ попало фото Абдиля Сегизбаева в больнице.

Напомним, Абдиль Сегизбаев был задержан 25 января по делу о Белизгейте. 20 мая Первомайский райсуд Бишкека вновь продлил ему меру пресечения Сегизбаеву на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/401626
Теги:
Абдил Сегизбаев, уголовная ответственность, Кыргызстан, больница
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