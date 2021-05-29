Абдиль Сегизбаев в тяжелом состоянии находится в больнице

Бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев 24 мая госпитализирован с двухсторонней пневмонией, сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

Стоит напомнить, что в настоящее время Сегизбаев в СИЗО ГКНБ.

- Абдиль Сегизбаев почувствовал недомогание и температуру. По инициативе ГКНБ он был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое. Он проходит необходимое лечение, - подчеркнули в ГКНБ.

В СМИ попало фото Абдиля Сегизбаева в больнице.

Напомним, Абдиль Сегизбаев был задержан 25 января по делу о Белизгейте. 20 мая Первомайский райсуд Бишкека вновь продлил ему меру пресечения Сегизбаеву на два месяца.