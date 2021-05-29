Бактияр Алиев: Каждый кыргызстанец сможет посмотреть Олимпиаду в Токио

Кыргызстанцы смогут посмотреть на главном телеканале страны в прямом эфире летнюю Олимпиаду в Токио и Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года. Об этом на своей странице в соцсети сообщил гендиректор КТРК Бактияр Алиев.

"Совместно с нашими партнерами компанией Акнет мы сделали всё возможное, чтобы каждый кыргызстанский болельщик смог просмотреть по нашим телеканалам крупнейшие спортивные состязания этого года – Летнюю Олимпиаду в Токио и Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

И надо сказать нам это удалось, теперь мы все сможем дружно поболеть за наших спортсменов ну и конечно же и стать свидетелями самых зрелищных спортивных соревнований.

Для нашего зрителя мы готовим трансляции игр в прямом эфире, дневники игр и удобные повторы учитывая разницу во времени.

Наши спортивные комментаторы на сегодня ответственно готовятся к такому важному мероприятию. Кстати, комментировать будут на двух языках на кыргызском и русском", - написал он.