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"Использовать Kuaishou, значит, открывать для себя прекрасный мир!"

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- Нина Ничипорова
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Шанхайская организация сотрудничества, членом которой Кыргызстан является с первого дня ее создания, 15 июня этого года отмечает 20-летний юбилей. В рамках этого события комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и портал "Хуаньцюван" организовали онлайн-встречи для журналистов стран ШОС, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. Активное участие в них принимают корреспонденты разных изданий Кыргызстана.

"Цель нынешнего телемоста - укрепить социальную и общественную основу для долгосрочного развития ШОС, способствовать миру и стабильности в Евразийском регионе", - подчеркнул в начале встречи вице–президент одной из крупнейших социальных платформ Китая Kuaishou Лю Чжэнь.

И не случайно его презентация портала во время телемоста называлась "Использовать Kuaishou, значит, открывать для себя прекрасный мир!".

По словам Лю Чжэня, платформа создана с таким расчетом, чтобы помочь людям, независимо от возраста, образования, найти то, что им нужно. Миллионы китайских пользователей загружают на нее клипы о своей работе, отдыхе, повседневной жизни семей, деревень, одним словом, любые и просматривают видеосюжеты других. Руководители компании считают, что жизнь каждого человека стоит того, чтобы вести ее хронику.

Короткие видео особенно привлекают молодых китайцев, привыкших к мобильному Интернету, жаждущих чего–то короткого, но содержащего достаточно интересную информацию. Что еще более повышает популярность Kuaishou.

Причем, между пользователями портала устанавливаются тесные эмоциональные, доверительные контакты. По образному выражению вице-президента Лю Чжэня, они становятся как одна семья.

Популярность Kuaishou в обществе занимает первое место среди пяти лучших социальных платформ, работающих на основе видеосюжетов в Китае. "По анализу работы портала в прошлом году, количество среднесуточных и среднемесячных активных пользователей Quick App и мини-программ превысило 308 миллионов и 777 миллионов, соответственно. Активные пользователи ежедневно использовали приложение Kuaishou в среднем более 87 минут и обращались к нему свыше 10 раз в день", - отметил Лю Чжэнь.

В 2018 году Kuaishou вышла на международный уровень. И сейчас она занимает прочные позиции в странах Латинской Америки и Юго–Восточной Азии.

"Общий объем товаров электронной коммерции на платформе Kuaishou вырос с 59,6 млрд юаней в 2019 году до 381,2 млрд юаней в 2020 году, что на 540% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2021 году мы продолжим развивать платформу электронной коммерции", - сказал Лю Чжэнь.

Во время телемоста было продемонстрировано несколько видеороликов, снятых пользователями. За несколько минут, по словам вице-президента, их посмотрели тысячи зрителей.


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URL: https://www.vb.kg/401636
Теги:
Китай, ШОС
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