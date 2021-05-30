УОБДД на трассе Бишкек - аэропорт "Манас" оштрафовало стритрейсеров

Инспектора БДПС УОБДД Чуйской области29 мая 2021 года провели рейдовое мероприятия по выявлению водителей, которые на автодороге Бишкек- аэропорт "Манас" устраивали автогонки, демонстрационные заезды, тем самым нарушая правила дорожного движения и покой граждан живущие вдоль трассы.

- Остановлено 5 водителей, которые устраивали скоростные заезды с перекрытием трассы. Были составлены протоколы о нарушении на основании статьи 124 "Автохулиганство" - умышленное действие водителя ТС, демонстративно нарушающее общественный порядок и спокойствие граждан, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нарушением ПДД и эксплуатации ТС (автогонки, показательная езда разного вида в неустановленных местах и т.п.). Размер штрафа 7500 сомов, - пояснили в УОБДД Чуйской области.

Также были проведены разъяснительные работы с молодыми людьми о недопущение автогонок и скоростных заездов.

- УОБДД Чуйской области предупреждает что данные рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе, - добавили в ведомстве.