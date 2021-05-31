Кыргызстан участвует в создании Виртуального музея СНГ

В СНГ продолжается работа по созданию Виртуального музея культурного наследия стран Содружества. Проект положениям о нем доработан в Исполкоме СНГ на прошедшем в онлайн-формате заседании специальной рабочей группы с участием представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана

Документ, отметили в Исполкоме СНГ, доработан с учетом поступивших от стран-партнеров предложений, необходимости подготовки финансово-экономического обоснования совместной инициативы. О результатах теперь будет доложено членам Совета по культурному сотрудничеству государств Содружества на его очередном заседании.

Цель проекта – популяризация культурного наследия стран Содружества, привлечение внимания мировой общественности и предоставление широкого доступа к материалам и документам по истории и культуре государств СНГ посредством объединения наиболее значимых объектов их материального культурного наследия в виртуальном пространстве.

В рамках Музея планируется организовать виртуальные тематические экскурсии по археологическим и архитектурным объектам, в том числе научно восстановленным в 3D-пространстве, достопримечательностям, памятникам и музеям.

Интерфейс и контент Виртуального музея предполагается разработать на русском языке и государственных языках стран СНГ, а также на английском и, по возможности, других языках. Отсутствие языковых барьеров при формировании экспозиций является ключевым моментом для обеспечения доступности Виртуального музея СНГ для широкой аудитории.