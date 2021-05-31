В Кыргызстане пройдет международный форум книголюбов

Вторая Международная научно-практическая конференция "Книга и чтение в цифровую эпоху" пройдет 20-23 июня в Кыргызстане - в Бишкеке и на озере Иссык-Куль. Об этом сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества (МФГС) стран СНГ.

К участию приглашены руководители крупнейших библиотек, издательств, предприятий книжной торговли и всех других основных институтов поддержки и развития чтения - органов власти и учреждений в сфере науки и образования, искусства и культуры, коммуникации и информации, общественных организаций и бизнеса из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Организаторами конференции выступают Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Российский комитет Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" и Национальная библиотека Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова при поддержке МФГС и Министерства культуры и туризма Кыргызской Республики.

Повестка конференции включает широкий круг вопросов. В их числе конференции -особенности и перспективы проводимой в каждой стране политики и деятельности по поддержке и развитию чтения, роль книги и чтения в решении социально значимых проблем, пути и средства повышения социальной эффективности программ и проектов по продвижению чтения, реализуемых учреждениями образования, библиотеками, издательствами, организациями книжной торговли, СМИ, развитие межгосударственного сотрудничества в сфере продвижения чтения и медийно-информационной грамотности.

Как рассказали в МФГС, представители Кыргызстана приняли активное участие в международном форуме Содружества "Книга и чтение как стратегический ресурс в развитии общества", который на днях прошел в оффлайн и онлайн режимах в Узбекистане. Форум был организован в рамках XIV Международной конференции "Central Asia - 2021: Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе", и собрал также специалистов из других стран СНГ. Самыми много численными, по информации МФГС, стали кыргызская и российская делегации.