В СНГ берут курс на цифровую трансформацию отраслей экономики

В Москве прошло заседание специальной рабочей группы по вопросам цифровизации экономики. Участие в нем приняли представители Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, Регионального содружества в области связи, а также Исполнительного комитета СНГ.

По его информации, собеседники определили круг требующих решения актуальных вопросов сотрудничества в области цифровизации экономики, электронной торговли, упрощения электронного документооборота на межгосударственном и межведомственном уровне, в частности, в ходе осуществления внешнеторговых операций.

Поставлены задачи - провести анализа действующего национального законодательства в странах СНГ и международного опыта, разработать необходимые нормативные правовые акты в соответствующей области, определить их сферы применения.

Общую цифровую повестку на период до 2025 года сегодня активно формируют и страны Евразийского экономического союза. В числе приоритетов, как заявил заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян, - цифровая трансформация отраслей экономики, процессов управления и интеграционных процессов, рынков товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение защищённости цифровых процессов.

Совместная реализация цифровой трансформации, подчеркнул Сарксиян, значительно повышает конкурентоспособность как всего Союза, так и входящих в него стран – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России: "Обусловлено это тем, что ЕАЭС дает исключительные возможности реализации и масштабирования цифровых инициатив в рамках логики и правил внутреннего рынка, - то есть изначально заданы благоприятные условия для накопления внутреннего потенциала и освоения достаточно большого внутреннего рынка".

"Что касается национальных цифровых повесток и стратегий, то по содержанию и направленности они сегодня разные. В одних странах, например, в России и в Казахстане, сделан упор на полноценную цифровизацию всех отраслей экономики с активным использованием регуляторных инструментов для создания благоприятных условий. В других странах, в Армении и Кыргызстане, в принятых и обсуждаемых стратегиях в качестве центральной линии развития предлагается встраивание в более глобальные и успешные повестки - Европейского союза или стран Азии. В Беларуси в качестве центральной стратегической линии можно выделить развитие инфраструктурных компонентов и подготовку кадров", - отметил замглавы ЕАБР.