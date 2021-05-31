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Кырызгидромет: июнь будет жарче обычного

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- Александр Тузов
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По ориентировочному прогнозу Кыргызгидромета при МЧС, во всех областях КР, за исключением Иссык-Кульской и Нарынской и Иссык-Кульской, среднемесячная температура воздуха превысит климатическую норму на один градус.

При этом количество осадков по всей республике ожидается в пределах нормы.

Чуйская область. Среднемесячная температура воздуха составит +22…+24 градуса, в Кеминской долине и предгорьях- 14-16 выше нуля. По ночам от +9…+14 до +17…+22, днем от +21…+26 до +30…+35. В Кеминской долине и предгорьях ночью от +3…+8 до +9…+14, днем от +16…+21 до +24…+29.

Исссык-Кульская область. Среднемесячная температура воздуха +15…+17 градусов. Ночью от +5…+10 до +11…+16, днем от +15…+20 до +23…+28.

Нарынская область. Среднемесячная температура воздуха +14…+16 градусов. Ночью от +2…+7 до +8…+13, днем от +15…+20 до +24…+29.

Таласская область. Среднемесячная температура воздуха +19…+21 градус. Ночью от +6…+11 до +13…+18, днем от +20…+25 до +29…+34.

Ошская область. Среднемесячная температура воздуха +23…+25 градусов, в предгорных районах - 18-20 тепла. По ночам будет от +11…+16 до +17…+22, днем от +23…+28 до +32…+37. В предгорных районах ночью от +7…+12 до +13…+18, днем от +20…+25 до +29…+34.

Джалал-Абадская область. Среднемесячная температура воздуха +23…+25 градусов, в предгорьях- 18-20 выше нуля. Ночью от +11…+16 до +17…+22, днем от +24…+29 до +32…+37. В предгорьях по ночам от +7…+12 до +13…+18, днем от +19…+24 до +27…+32. В Токтогульском районе ночью от +7…+12 до +13…+18, днем от +19…+24 до +27…+32.

Баткенская область. Среднемесячная температура воздуха +23…+25 градусов, в предгорных районах - 18-20 тепла. Ночью от +11…+16 до +18…+23, днем от +24…+29 до +32…+37. В предгорьях ночью от +7…+12 до +13…+18, днем от +19…+24 до +27…+32.

экскурс

По данным многолетних метеонаблюдений в Пишпеке - Фрунзе - Бишкеке средняя продолжительность солнечного сияния в Бишкеке в июне почти на 30 часов больше, чем в мае, и составляет 292 часа. Полуденная высота солнца к середине месяца в столице достигает 69 градусов. А продолжительность дня в июне увеличивается до 22–го числа - до 15 часов 18 минут в день летнего солнцестояния и до конца месяца почти не меняется.

Очень холодным днем июня в столице оказалось 2-е число 1924 года, столбик термометра опустился до отметки 1,1 градуса.

А вот день 23 июня 2005 года был очень жарким: воздух прогрелся до 40,9 градуса.


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URL: https://www.vb.kg/401647
Теги:
Кыргызгидромет, погода, Бишкек, прогноз погоды
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