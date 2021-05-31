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ГКНБ: Экс-депутат Ибрагимов добровольно перевел государству 100 млн сомов

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- Оксана Гут
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Экс-депутат Жогорку Кенеша Сергей Ибрагимов добровольно перечислил в доход государства 100 млн сомов. Об этом заявляет пресс-служба ГКНБ КР.

Сообщается, что ГКНБ в рамках материалов проверки проведено изучение деятельности коммерческих структур, входящих в группу компаний экс-депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Сергея Ибрагимова, на предмет возможных финансовых нарушений, правильности исчисления и своевременности уплаты обязательных налоговых платежей.

В результате осуществленной налоговой проверки, нарушение требований законодательства Кыргызской Республики выявлено не было.

"Однако, Сергей Ибрагимов, учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в республике, изъявил добровольное желание оказать безвозмездную финансовую поддержку и внести в доход государства 100 млн сомов для реализации первоочередных и приоритетных направлений развития государства", - говорится в сообщении.

В настоящее время, вышеуказанная сумма перечислена в полном объеме.

Справка:

Сергей Ибрагимов был депутатом ЖК КР четвертого созыва, ныне является председателем Совета директоров ОАО "Бакай Банк".


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URL: https://www.vb.kg/401650
Теги:
банковский сектор, бизнес, налоги, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Помощь, ГКНБ
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