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С июля в КР вводится обязательная маркировка алкоголя и табачной продукции

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- Оксана Гут
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает, что в соответствии с постановлением правительства КР от 17 октября 2019 года, с 1 июля 2021 года вводится обязательная маркировка алкогольной и табачной продукции средствами цифровой идентификации.

А с 1 января 2022 года вводится запрет на оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории страны.

Обязательной маркировке подлежат водка, ликероводочные изделия, крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы, вина, коньяки (кроме коньячного спирта), вина игристые (включая шампанское), слабоалкогольные напитки, сигареты (с фильтром, без фильтра) и изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком).

Производителям и импортерам указанных групп товаров для получения GTIN-кодов маркировки прежде всего необходимо вступить в Ассоциацию предметной нумерации GS1 Kyrgyzstan.

После этого заключается договор с Национальным оператором маркировки ЗАО "Альфа Телеком" на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота алкогольной и табачной продукции, производится заказ кодов маркировки, регистрируются их нанесение на товар и его отгрузка.

Для заключения договора с ЗАО "Альфа Телеком" можно обратиться в Центры обслуживания по следующим адресам:

В городе Бишкек:

- мкр-н Восток-5, пр. Чуй, д. 32/б, около ТЦ "Изумруд";

- ул. Кожевенная, р-к "Дордой", 15 проход, конт. № 60-61 ("Мир обуви");

- пр-т Чуй, 204, ТЦ "Берекет Гранд", 0 этаж;

- пр-т Айтматова, 3, ТЦ "Asia Mall", этаж 0.

В городе Ош:

пр-т Масалиева, 2 (ориентир – памятник Каныкей).

В городе Кара-Суу:

ул. Бакиева б/н (ориентир – школа-интернат им. К. Жакыпова).

Дополнительную информацию можно получить на сайте системы "Текшер" www.main.teksher.kg, а также номерам 116 или 0 999 333 999.

Система маркировки товаров реализуется в Кыргызстане в рамках фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым" наряду с внедрением электронных счетов-фактур, автоматизированной системы управления АЗС, электронной товаротранспортной накладной, информационной системы "Сводный пост", программных (виртуальных) ККМ-онлайн.


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URL: https://www.vb.kg/401651
Теги:
алкоголь, бизнес, табак, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика, ГНС
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