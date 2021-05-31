МВД усиливает меры по безопасности на дорогах и борьбе с преступностью

Министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Улан Ниязбеков поручил усилить меры по безопасности дорожного движения и борьбе с преступностью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

31 мая глава МВД провел совещание в онлайн режиме. В нем приняли участие заместители министра, руководители служб центрального аппарата МВД, главных управлений, начальники управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областей и города Ош, ГУВД Чуйской области и города Бишкек.

На повестке дня вопросы усиления работы по обеспечению безопасности дорожного движения и борьбы с преступностью.

Глава МВД коснулся всех аспектов охраны общественного порядка. В частности, он поручил усилить агитационно-пропагандистскую работу по

предупреждению дорожно-транспортных происшествий, проверять целостность, наличие дорожных знаков на дорогах с интенсивным движением. Объективно расследовать ДТП, все факты рассматривать в рамках законодательства и принимать справедливые и правильные решения.

Кроме того, руководители управлений, отделов, отделений, служб органов внутренних дел отчитались о проводимой работе.

По итогам совещания министр поставил перед руководителями органов внутренних дел семь задач.

"Совместно с местными органами власти, активными жителями села, уважаемыми аксакалами, айыл окмоту и главами айылных аймаков необходимо усилить работу по проведению встреч и тесной работы с населением, в целях пресечения преступлений, недопущения различного рода антиобщественных инцидентов среди подростков и совершаемых в отношении них преступлений", - отметил Улан Ниязбеков.

Он также поручил, продолжить оперативную, качественную работу по всем направлениям борьбы с преступностью. Повысить эффективность раскрытия всех видов преступлений, правонарушений вызвавших общественный резонанс.

Проводить расследования своевременно в соответствии с законодательством, согласно нормам закона, направлять досудебное производство по преступлениям и правонарушениям в суд. Он также отметил, что необходимо тесно сотрудничать с соответствующими государственными структурами на местах, чтобы не допускать инцидентов, отрицательно влияющих на жизнь граждан, таких как: пропажи детей, утопления и т.д.

"В настоящее время наша страна, в том числе и общественность в целом, переживает переходный период. Ведь на основе новой Конституции готовятся и представляются в Жогорку Кенеш новые законы, нормативные правовые акты. Вместе с тем, предпринимаются соответствующие усилия по улучшению социально-экономических и бытовых условий населения, укреплению общественного порядка, защите свобод и прав граждан. Поэтому каждый сотрудник органов внутренних дел от рядового до руководителя должен добросовестно выполнять возложенные на них обязанности в рамках закона", - сказал глава МВД.

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики проводит онлайн-совещание в зависимости от требований времени, для обсуждения

важных вопросов в сфере общественного порядка и принятия соответствующих решений. По итогам данного онлайн-совещания будут разработаны дополнительные планы по дальнейшей деятельности милиции и приняты организационные решения по ее реализации.