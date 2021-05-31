Евразийскому экономическому союзу исполнилось семь лет

"Семь лет назад, 29 мая 2014 года, был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. Это основополагающий документ, олицетворяющий начало всеобъемлющей интеграции по широкому кругу экономических вопросов", - заявил председатель Коллегии Евразийской экономической коллегии Михаил Мясникович в своем обращении по поводу очередной годовщины создания ЕАЭС.

Благодаря последовательной работе по реализации положений Договора, отмечает Мясникович, на сегодняшний день в ЕАЭС успешно функционирует единый рынок товаров более чем на 180 млн потребителей из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Достигнут значительный прогресс в формировании рынка услуг, который уже охватывает 53 сектора. Приняты единый Таможенный кодекс и Фармакопея Союза. Обеспечиваются свобода передвижения и социальные гарантии трудящихся, а в январе 2021 года вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении. Действуют 49 технических регламентов и более 12 000 международных стандартов, благодаря чему порядка 85 процента товаров сертифицированы по единым техническим нормам.

За первые пять лет функционирования объем ВВП Евразийского экономического союза увеличился на 21 процент, достигнув по итогам 2019 года почти 2 трлн долларов. Промышленное производство выросло на 13,2 процента, в том числе в обрабатывающей промышленности – почти на 15%. Эти показатели выше, чем в других интеграционных объединениях, например, в Евросоюзе. Объем взаимной торговли государств ЕАЭС за этот же период вырос на 27,7 процента.

"Евразийский экономический союз стал неотъемлемым элементом архитектуры международных экономических отношений", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК. К началу 2021 года Комиссия подписала 14 меморандумов о сотрудничестве или взаимопонимании с правительствами третьих стран, а также 9 меморандумов с региональными интеграционными группировками. Три государства получили статус наблюдателя при ЕАЭС (Молдова, Куба, Узбекистан), с пятью странами Союз заключил торговые соглашения разной глубины (Вьетнам, Иран, Китай, Сингапур, Сербия).

"Шестой год работы ЕАЭС стал настоящим испытанием и проверкой на прочность, - считает Мясникович. -Полагаю, что Союз достойно справился с этим вызовом. Благодаря слаженным действиям правительств государств-членов и Евразийской экономической комиссии удалось организовать эффективное управление ресурсами, критически важными лекарственными средствами, медицинскими изделиями, промышленными и продовольственными товарами. Принимались своевременные меры по обеспечению экономической стабильности и противодействию коронавирусной инфекции".

Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономики стран Союза постепенно ослабевает: на фоне мер экономической поддержки и снятия ограничительных мер в ряде отраслей экономик наблюдается восстановление. Объем взаимной торговли в ЕАЭС в январе–марте 2021 года увеличился на 16,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем торговли с третьими странами мира вырос на 3,9 процента.

"Ключевым событием последнего времени" Михаил Мясникович назвал утверждение главами государств ЕАЭС в декабре 2020 года Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Стратегия, по словам главы ЕЭК, расширяет "горизонты" Договора о ЕАЭС и ознаменовывает переход от этапа становления к этапу проектной интеграции.

"Сегодня для ускорения экономического роста в ЕАЭС необходимо форсированное наращивание инвестиционной и инновационной активности на основе эффективного использования производственных мощностей, трудовых ресурсов и научно-технического потенциала. Интеграция должна работать в интересах граждан наших стран, делать их жизнь в Союзе комфортной. Именно поэтому в Стратегии-2025 заложены такие новые сферы экономического взаимодействия в ЕАЭС, как образование и наука, туризм, спорт и здравоохранение", - подчеркивает Михаил Мясникович.

Уверен, - заявил он, - что только вместе мы сможем преодолеть последствия пандемии и в полной мере реализовать потенциал Стратегических направлений. Это позволит выйти на опережающие темпы экономического роста, достичь сбалансированной реализации национальных и союзных целей, укрепить позиции ЕАЭС и его государств-членов в мире".

Напомним, что Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в Астане президентами России, Беларуси и Казахстана и 1 января 2015 года вступил в силу. 23 декабря 2014 года подписан Договор о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС, 12 августа 2015 года он вступил в силу (в случае с Арменией аналогичный документ начал действовать со 2 января 2015-го).