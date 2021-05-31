Экс-министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев стал депутатом ЖК

Бывший министр сельского хозяйства КР Нурбек Мурашев стал депутатом Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

28 мая Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 28 мая 2021 года досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Пирматова Исхака Айтбаевича от парламентской фракции "Бир Бол".

Основанием послужило поступившее его личное заявление о сложении полномочий депутата ЖК.

Удостоверение депутата Жогорку Кенеша Пирматова Исхака признано недействительным.

В тот же день в связи с наличием вакантного депутатского мандата ЦИК постановила признать Мурашева Нурбека Мурпазылжановича избранным депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Ему выдано удостоверение и нагрудный знак установленного образца.