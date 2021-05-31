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Московский музей инициировал экскурсии на кыргызском языке

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- Евгений Денисенко
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Московский музей "Гараж" запускает экскурсии на кыргызском, узбекском и таджикском языках. Это сделано в рамках проекта по работе с мигрантами, стартовавшего здесь два года назад.

"Многоязычные экскурсии – это возможность сделать музей современного искусства и представленные в нем выставки доступными для большего количества людей, в частности охватить тех, кто активно участвует в жизни современного российского общества, но для кого русский не является родным языком, отметили в "Гараже".

В музее считают, что такие экскурсии также помогут преодолеть изолированность этим людям, содействовать их адаптации к стране пребывания.

Экскурсии станут вести профессиональные экскурсоводы, параллельно будет осуществляться синхронный перевод. Первая уже состоялась - с переводом на кыргызский язык.

Российский музей современного искусства "Гараж" открылся в 2008 году и располагается в Парке Горького в Москве. Знакомит аудиторию с работами ведущих современных художников всего мира и представляет современное российское искусство в международном контексте. "Гараж" занимает 5-е место по посещаемости среди музеев столицы, принимая ежегодно более 800 тысяч человек.


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URL: https://www.vb.kg/401664
Теги:
кыргызский язык, музей, Москва
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