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Юный кыргызстанец стал лауреатом российского проекта

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- Евгений Денисенко
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В Москве прошла церемония награждения лауреатов инициативы "Горячее сердце". Среди иностранных участников в этом году лауреатами впервые стали и юные граждане других государств, в том числе Кыргызстана.

Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" реализуется в России с 2013 года, а с 2020-го проходит с международным участием. Основная её цель - чествование детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, которые проявили неравнодушие и активную гражданскую позицию, отвагу и решительность, бескорыстно пришли на помощь людям или преодолели трудные жизненные ситуации.

Инициатива "Горячее сердце" проводится совместно Фондом социально-культурных инициатив, российскими министерствами просвещения, науки и высшего образования, обороны, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, Следственным комитетом РФ, Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское движение школьников" и Всероссийским детско-юношеского военно-патриотического общественного движением "ЮНАРМИЯ".

Нынешняя церемония прошла в Зале славы Музея Победы на Поклонной горе, непосредственно на церемонию были приглашены 23 лауреата. В качестве почётных гостей присутствовали члены правительства России, Совета Федерации, депутаты Государственной думы и другие. Специальными гостями стали герои России, а также лауреаты "Горячего сердца" прошлых лет.

На награждение в этом году в организационный комитет поступило 1323 представления из 83 субъектов Российской Федераций и шести иностранных государств. Всего лауреатами стали 15 молодёжных и детских общественных объединений и организаций и 151 человек. Среди них - пять организаций и девять человек из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Награды им будут вручены в Русских домах, действующих в их странах.

"В мире невероятное количество зла и беды. И, казалось бы, самое время впадать в отчаяние. Но, когда видишь этих ребят, отчаяние отступает. Очень хочется, чтобы все мы брали с них пример - это же так просто", - заявил участвовавший в церемонии глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Имена всех лауреатов внесены в почётную книгу "Горячее сердце - 2021". Ее электронная версия размещена на официальном сайте инициативы. В этом перечне – и одиннадцатилетний житель Бишека Элеман Абдилашимов. Он спас полуторагодовалую девочку, которая провалилась в узкое отверстие уличного туалета. С фонариком в зубах и обвязанный верёвкой, Элеман спустился в яму глубиной около пяти метров, схватил малышку и прижал к себе, взрослые вытянули их наверх. Девочку увезли в больницу, где она пробыла с отравлением пару недель, к с счастью, она не получила серьёзных травм. "Честно говоря, ей очень повезло, это просто чудо, что она осталась жива", – рассказывал свидетель происшествия, говоря о поступке Элемана.


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URL: https://www.vb.kg/401665
Теги:
конкурс, Россия, Кыргызстан
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