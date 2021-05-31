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Драма Кыргдрамы. Когда в храме искусств завершится долгожданный ремонт?

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- Анастасия Карелина
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Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова по-прежнему закрыт для зрителей. Но причиной тому не всем надоевший коронавирус, карантин и запрет на массовые мероприятия. С конца 2019-го здесь идет капитальный ремонт. Почему так долго? Когда планируют завершить работы? Как преобразится бишкекский храм искусств? И распахнутся ли его двери в грядущем театральном сезоне? Ответы на эти и другие вопросы попытался найти корреспондент VB.KG.

Театр, расположенный в самом центре столицы республики, открылся в 1970 году. Первого капитального ремонта он ждал полвека. Время от времени разного рода ремонтные работы здесь, конечно же, проводились. Но все понимали, что необходим более серьезный, масштабный подход. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в 2019-м храм искусств посетил теперь уже бывший президент страны Сооронбай Жээнбеков. Глава государства увидел плачевное состояние театра, и спустя месяц КНАДТу выделили 84 миллиона 605 тысяч 100 сомов.

Корреспонденты "Вечернего Бишкека" побывали здесь в марте прошлого года. Тогда как раз вышел временный запрет на проведение массовых мероприятий. Однако режиссер Шамиль Дыйканбаев вместе с творческой группой репетировал новый спектакль, надеясь на то, что в ближайшее время все-таки сможет показать свое детище публике. Параллельно этому в здании шел ремонт, завершить который планировали до конца 2020 года.

Сейчас директор театра, заслуженный артист Кыргызской Республики Асылбек Озубеков, который вновь лично провел для нас экскурсию, боится делать какие-либо прогнозы. Ситуация в мире, да и в нашей стране меняется столь стремительно, что загадывать наперед, как говорится, себе дороже.

В театре, третий год напоминающем одну большую строительную площадку, в настоящий момент тихо. Строительные леса разобраны, тут стоят же стоят старые оконные рамы со стеклами, давно отслужившие свое. Их еще предстоит вывезти на утилизацию.

Деревянный паркет в коридорах решено было оставить. Пришедшие в негодность доски хотят заменить - покрытие годами страдало из-за постоянно текущих потолков. Остальные же отшлифуют и заново покроют лаком. Но пока это лишь в планах.

Если в марте прошлого года из всего запланированного сделано было всего процентов 20-30, то на текущий момент можно говорить о том, что выполнена примерно половина работ. Освоено, соответственно, около половины выделенной суммы.

Переходя с этажа на этаж, из одной части театра в другую пока можно лишь представлять, каким все будет, когда работы завершатся. Уже сейчас в холле первого этажа стало значительно просторнее, поскольку демонтированы были несколько ненужных внутренних строений. Венецианская штукатурка на стенах, керамогранитные плиты на полу, большой театральный музей – все это здесь появится только после того, как будет устранена самая главная проблема здания театра.

"Наша головная боль – кровля, а это более 3 тысяч квадратных метров. Сами понимаете, какой масштаб! Изначально я хотел остановиться на металлочерепице и, как говорится, закрыть этот вопрос раз и навсегда. Но "Бишкекглавархитектура" и "Кыргызреставрация" не дали добро. Хотя в Ошском драмтеатре сделали именно так, и уже 12 лет горя не знают. Мягкая же кровля через пять лет может опять начать протекать, и нам скажут: "Схалтурили!". Поэтому мы вновь провели мониторинг, нашли подходящие материалы, которые, я думаю, прослужат долго", - рассказывает Асылбек Озубеков.

Во время нашего визита в театр, труппа как раз готовилась к сдаче худсовету очередного нового спектакля. Это будет представление по произведению Мухтара Ауэзова. Постановка приурочена к 80-летию заслуженного артиста КР Нуркана Турсунбаева. Несмотря на то, что в зрительном зале нет даже кресел, творческая работа не останавливается.

Кстати, о креслах. Старые давно демонтировали. Новые заказали на Краснодарской мебельной фабрике, привезли. Сейчас в разобранном виде они дожидаются своего часа на первом этаже здания.

А вот новое современное световое оборудование для зрительного зала успели смонтировать. Успели закончить также все работы, касающиеся центрального отопления, поставили новые батареи. А еще привезти и установили дорогую систему воздушного отопления и кондиционирования. Машинный зал в подвале здания театра исправно работал с 1970-го до начала нулевых годов. Но в последние двадцать лет в театре, увы, летом жарко, а зимой холодно. Асылбек Абазович спешит похвастаться новыми красивыми котлами, и ведет нас в тот самый машинный зал.

"Часть оборудования для воздушного отопления и кондиционирования стоит на улице. Там забирается чистый воздух, обрабатывается, нагревается и гонится сюда. А уже отсюда распределяется по всем помещениям театра. Первый этаж, второй, зрительный зал – территория огромная. До начала отопительного сезона остается завершить некоторые технические нюансы. Думаю, осенью на себе испытаем, как эта система работает", - поясняет Асылбек Озубеков.

Постепенно преображается и внешний вид театра. Сразу обращают на себя внимание огромные тонированные, практически небьющиеся стекла, установленные вместо отслуживших свое старых. Знаменитые металлические маски на их фоне смотрятся теперь еще эффектнее.

Почистили и скульптуры с северной и южной части здания.

Не особо презентабельно пока выглядит как раз южная часть. Здесь свален еще не вывезенный мусор. До фонтанов руки тоже пока не дошли.

А наружную часть оборудования системы воздушного отопления и кондиционирования пришлось даже закрыть от вандалов.

С северо-западной и юго-восточной сторон здания театра будут установлены большие LED-экраны. Их уже привезли. На них бишкекчане смогут потом видеть видеролики, рассказывающие об известных актерах, анонсы предстоящих спектаклей или в реальном времени наблюдать за ходом репетиций.

Почему же ремонт так затянулся? Уйма времени ушла на то, чтобы подготовить проектно-сметную документацию, провести тендер и другие обязательные процедуры, согласования. Ну и конечно, никто не ждал, что случится эпидемия. Никто не думал, что в стране сменится президент, а затем и руководители всех министерств и ведомств. Наконец, баткенские события…

"О наших проблемах, о затянувшемся ремонте знает глава Министерства культуры Кайрат Иманалиев. Я разговариваю с ним каждую неделю. В курсе событий и президент страны Садыр Жапаров. И с главой Министерства финансов я встречался, и в Жогорку Кенеш письма писал. Все обещали помочь, но конкретной даты пока никто не называет. Вы же видите, какая ситуация в стране! Ждем. Может быть, в июне деньги получим. Осталось примерно 45 миллионов", - объясняет Асылбек Озубеков.

Руководитель КНАДТа надеется, что про театр не забудут, выделят оставшиеся средства и, что немаловажно, не заставят вновь собирать кучу бумаг и все опять согласовывать, теряя драгоценное время. Асылбеку Абазовичу приходится постоянно извиняться перед подрядчиками, вложившими свои деньги, чтобы закупить материалы и оборудование, и просить их подождать еще немного.

"Я понимаю, что в бюджете дыра. Мне самому жутко неудобно перед людьми, но что делать, я не знаю. Кыргызский национальный академический драматический театр у нас один. Нельзя его в таком состоянии оставлять! Нужно все-таки закончить ремонт! Половина работ завершена. Я дополнительно просил выделить средства на новую пожарную сигнализацию. Этой уже полвека. Силовая подстанция такая же древняя. Про новую мебель для гримерок уже и не говорю. Сейчас самое время для того, чтобы сделать кровлю, завершить наружные работы. Если откроют финансирование, мы тут же этим займемся. А то, что внутри здания, можно при любой погоде закончить!", - подытоживает Асылбек Озубеков.


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URL: https://www.vb.kg/401667
Теги:
ремонт, театр, Бишкек, Кыргызстан
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