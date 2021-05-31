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Бейшеналиев: Клинические испытания иссык-кульского корня завершены

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- Оксана Гут
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Клинические испытания иссык-кульского корня (аконита) завершены. Об этом сегодня, 31 мая, на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, он сегодня готов собрать несколько сотен человек, которые принимали настойку аконита.

"Клинические испытания завершены. Мы отправили результаты экспертам и ученым. Ждем их официального заключения", - отметил Бейшеналиев.

Министр заявил, иссык-кульский корень повышается иммунитет, при его применении выводится мокрота из легких, понижается уровень сахара.

"У онкобольных, кто принимает настойку аконита, не растут опухоли", - заверил глава ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/401669
Теги:
Минздрав, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, коронавирус
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