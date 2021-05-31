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В российском конкурсе юных чтецов поэзии победил школьник из Каинды (видео)

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке завершился конкурс чтецов среди школьников в рамках конкурса "Русский язык в Кыргызстане – новые горизонты". Десятки участников в возрасте от 7 до 17 лет со всех концов страны приехали в Бишкек, чтобы прочитать стихи и художественные произведения русских поэтов и писателей.

В связи с большим количеством участников оценка выступлений конкурсантов осуществлялась в трех возрастных категориях. Все участники конкурса получили сертификаты, а призовые места распределились следующим образом:

Первая категория (7-10 лет):

1 место – Аким Муйитдинов

2 место – Каныкий Акышбекова

3 место – Арий Вощиков

Вторая категория (11-13 лет):

1 место – Анатолий Мин

2 место – Адинай Жанышова

3 место – Ильяс Ормонов

Третья категория (14-17 лет):

1 место – Латифа Алиева

2 место – Саид Гусейнов

3 место – Ислам Рахманов

- Хотим отметить, что все участники выступили достойно, выступления были сильными, и членам жюри было непросто принимать решения. Поздравляем всех призеров конкурса, - пояснила представитель Русской Гуманитарной Миссии Татьяна Орлова.

Помимо этого, от Россотрудничества - занявшие 1 и 2 места в старшей группе получили право на поездку на экскурсию в Россию в составе группы от Кыргызстана.

Стоит отметить учителей русского языка и литературы, которые ответственно отнеслись к подготовке своих учеников к конкурсу. Так из одной школы в Нарыне учительница привезла 8 своих учеников. Причем, ребята специально сшили костюмы для конкурса.

Участники приехали действительно со всей страны, и надо отметить разнообразие тем, авторов, произведений.

Например, победитель в младшей детской группе Аким, по признанию его родных, сам выбрал пушкинские строки, да и вообще оказался человеком серьезным в свои 8 лет.

- Он вообще любит рисовать дома, города. Пушкина выбрал тоже сам, он очень самостоятельный. Но у нас в Каинде нет секции рисования, и кружка робототехники, программирования. И Аким, наверное, как и все дети, частенько "советуется" с интернетом, если что-то не знает. При этом он очень активный - готов участвовать и дальше в различных конкурсах и соревнованиях, - рассказывает его сестра.


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URL: https://www.vb.kg/401671
Теги:
Россия, поэт, Кыргызстан
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