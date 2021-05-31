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Равшан Джеенбеков про Кумтор: Вероятность победить есть, но невысокая

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- Бакыт Басарбек
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В государственном управлении месторождения Кумтор есть немало рисков. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-депутат Рашван Джеенбеков.

По его словам, в первую очередь это касается качества управления.

- Еще президент КР Садыр Жапаров сказал, что государство – это плохой менеджер. Коррупция, слабые кадры и клановость в госуправлении – все эти преграды не будут способствовать качественному управлению компанией. Поэтому я вижу немало рисков исключительно в государственном управлении. Необходим зарубежный менеджмент. В противном случае уже через полгода начнутся проблемы, - сказал Джеенбеков.

Также экс-депутат прокомментировал ситуацию с судами

- Вероятность победить в международных судах у Кыргызстана есть, но не высокая. Скорее всего только с экологическими компенсациями, - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/401672
Теги:
Кумтор, Равшан Жээнбеков, Кыргызстан
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