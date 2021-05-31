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В Узбекистане с 1 июня госорганам запретят требовать ксерокопии документов

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В Узбекистане с 1 июня этого года госорганам, хозяйственным объединениям, органам исполнительной власти на местах и другим учреждениям запретят требовать от населения и предпринимателей ряд документов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

  1. копия документа, удостоверяющего личность;
  2. фотография лица установленной формы;
  3. справки медико-социальных экспертных комиссий;
  4. трудовые книжки и их копии (за исключением случаев истребования в процессе назначения пенсии гражданам при отсутствии возможности получения данного документа через межведомственный аппаратно-программный комплекс "Единая национальная система труда");
  5. архивные справки, подтверждающие заработную плату и стаж работы, обучение в высших и средних специальных образовательных учреждениях (за исключением случаев истребования в процессе назначения пенсии гражданам при отсутствии возможности получения данного документа через межведомственный аппаратно-программный комплекс "Единая национальная система труда");
  6. кадастровые документы и их копии.

Государственные органы и организации будут самостоятельно запрашивать данные документы и справки, в том числе через межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство".


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URL: https://www.vb.kg/401675
Теги:
Узбекистан, чиновник
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