В Узбекистане с 1 июня госорганам запретят требовать ксерокопии документов

В Узбекистане с 1 июня этого года госорганам, хозяйственным объединениям, органам исполнительной власти на местах и другим учреждениям запретят требовать от населения и предпринимателей ряд документов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

копия документа, удостоверяющего личность; фотография лица установленной формы; справки медико-социальных экспертных комиссий; трудовые книжки и их копии (за исключением случаев истребования в процессе назначения пенсии гражданам при отсутствии возможности получения данного документа через межведомственный аппаратно-программный комплекс "Единая национальная система труда"); архивные справки, подтверждающие заработную плату и стаж работы, обучение в высших и средних специальных образовательных учреждениях (за исключением случаев истребования в процессе назначения пенсии гражданам при отсутствии возможности получения данного документа через межведомственный аппаратно-программный комплекс "Единая национальная система труда"); кадастровые документы и их копии.

Государственные органы и организации будут самостоятельно запрашивать данные документы и справки, в том числе через межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство".