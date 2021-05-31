Задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов

ГКНБ КР задержан экс-премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

По их данным, Бабанов задержан по факту коррупции при реализации проекта "Кумтор"

"Как сообщалось ранее межведомственной следственной группой из числа следователей ГКНБ, Генеральной прокуратуры и МВД КР продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор".

На основании полученных в ходе следствия доказательств, 31 мая 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.2 (Коррупция) УК КР был задержан экс-премьер министр О.Бабанов.

ГКНБ КР будет на постоянной основе информировать общественность о ходе и результатах расследования данного уголовного дела".