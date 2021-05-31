Детей из двух районов Чуйской области могут зачислить в школы Бишкека

Жители двух районов Чуйской области теперь могут зарегистрировать ребенка в школы г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МОН КР.

По данным ведомства, с 15 февраля 2021 года идет прием детей в 1-й класс на 2021-2022 учебный год через автоматизированную информационную систему "Электронная запись детей в школу" в школы городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кыя, Кара-Балта, Токмок, Каракол, Нарын, Талас, Баткен и Кара-Суу.

С 31 мая открыт доступ для жителей Сокулукского и Аламудунского районов Чуйской области, которые могут зарегистрировать ребенка в школы г. Бишкек вне микроучастка.

Родитель/законный представитель – заявитель ребенка обязан в период до 15 августа зарегистрировать ребенка достигшего школьного возраста (6-7 и более лет) в АИС "Электронная запись в школу" на сайте www.mektep.edu.gov.kg в онлайн режиме для получения места в первом классе в государственной и муниципальной общеобразовательной организации, с учетом языка обучения в данной школе.