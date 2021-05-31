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Внимание, розыск! Пропал 15-летний воспитанник детского дома Рустам Ешалиев

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- Оксана Гут
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Внимание, розыск!

ОВД Сокулукского района разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Ешалиев Рустам Ешалиевич 2006 год рождения, который вышел из детского дома 17 мая текущего года в селе Военно-Антоновка и по настоящее время не вернулся.

Приметы: рост 162 см., худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет: кофта красного цвета, спортивные штаны синего цвета, на ногах кеды коричневого цвета.

При этом в порядке информации сообщаем, что указанный без вести пропавший несовершеннолетний мальчик ранее неоднократно сбегал из

детского дома, но сотрудниками милиции возвращался.

Кроме того, имеется информация о том, что указанный несовершеннолетний мальчик может находится в городе Бишкек и заниматься попрошайничеством.

Просьба ко всем, кто владеет, какой-либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Дежурная часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Дежурная часть ОВД Сокулукского района (0312) 60-75-67, 0558 86 14 86,0701 80 18 03 (группа розыска).


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URL: https://www.vb.kg/401680
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропал ребенок
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