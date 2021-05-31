Внимание, розыск! Пропал 15-летний воспитанник детского дома Рустам Ешалиев

Внимание, розыск!

ОВД Сокулукского района разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Ешалиев Рустам Ешалиевич 2006 год рождения, который вышел из детского дома 17 мая текущего года в селе Военно-Антоновка и по настоящее время не вернулся.

Приметы: рост 162 см., худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет: кофта красного цвета, спортивные штаны синего цвета, на ногах кеды коричневого цвета.

При этом в порядке информации сообщаем, что указанный без вести пропавший несовершеннолетний мальчик ранее неоднократно сбегал из

детского дома, но сотрудниками милиции возвращался.

Кроме того, имеется информация о том, что указанный несовершеннолетний мальчик может находится в городе Бишкек и заниматься попрошайничеством.

Просьба ко всем, кто владеет, какой-либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Дежурная часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Дежурная часть ОВД Сокулукского района (0312) 60-75-67, 0558 86 14 86,0701 80 18 03 (группа розыска).