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В Подмосковье задержали кыргызстанку с наркотиками

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- Евгений Денисенко
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В подмосковном городе Одинцово задержана 22-летняя уроженка Кыргызстана. Во время задержания при входе в подъезд дома, где она проживает, у нее был обнаружен пакет с наркотиками.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Московской области, в пакете находилось 100 свертков с героином, общим весом 110 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Одинцовским городским судом подозреваемая заключена под стражу.

Согласно принятой в РФ классификации, уже более 2.5 граммов героина считает крупным размером. Санкция по упомянутой статье за такое правонарушение предусматривают лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют, где и для каких последующих целей был приобретен наркотик, кто являлся подельниками задержанной.


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URL: https://www.vb.kg/401683
Теги:
наркотики, Москва, Кыргызстан
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