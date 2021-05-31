Текебаев про руководство Кумтора: Они наши же деньги направляют против нас

Лидер "Ата Мекена" политик Омурбек Текебаева в отношении рудника Кумтор поддерживал единую позицию на протяжении десятилетий. Единственным правильным выходом он считал национализацию месторождения. Об этом он систематически заявлял на заседаниях ЖК.

Более того, когда в 2014 году Кыргызстан инициировал законопроект о реструктуризации "Кумтора", а также пересмотре его доли в пользу страны, от инвесторов полетели угрозы. Канадцы, как и сейчас, начали давить на инвестклимат и пугать Международным судом.

Единственный, кто не испугался на тот момент –Омурбек Текебаев. Он в ЖК подчеркнул, что руководство "Кумтора" не должно шантажировать целое государство.

- Нас постоянно пугают остановкой рудника и демонтажем оборудования. Чтобы предопределить ход событий, мы хотим предусмотреть ответственность тех, кто может саботировать работу рудника. Это преступление будет относиться к разряду тяжких, и за него будет предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Возможно, нормы закона будут применяться раз в 5 или 10 лет. Не каждый день крупные предприятия угрожают нам закрытием. Законопроект больше направлен на профилактику угроз. Ведь если раньше "Кумтор" грозился остановкой производства через публикации в СМИ, то сегодня он делает это открыто, - пояснял тогда Омурбек Текебаев.

Также в одном из интервью Омурбек Текебаев ранее подчеркивал, что мы на протяжении долгого времени говорили, что хотим вернуть то, что принадлежит Кыргызстану и при Акаеве, и при Бакиеве, и при Атамбаеве.

- Существует пять постановлений парламента разных созывов, в которых этот проект с Кумтором признается преступным, антинародным, направленным против интересов Кыргызстана и коррупционным. Даже нынешний состав парламента дважды принимал решения, охарактеризовав существующий проект, как не отвечающий интересам Кыргызстана. Но наши оппоненты могущественны, имеют неограниченные финансовые ресурсы, можно прямо сказать, они купили наших ведущих политиков, экспертов, СМИ, включая государственные, не говоря уже о газетах. Получается, они наши же деньги направляют против нас, манипулируя общественным мнением. При этом Кумтор наносит невосполнимый экологический ущерб природе Кыргызстана. И в то же время, от проекта Кумтор мы получаем минимум. Только в последнее время из боязни национализации они увеличили дивиденды. Но это мизер. Это грабительское соглашение и мы должны его пересмотреть. Самая большая проблема в том, что они не хотят добывать золото подземным способом, они хотят уничтожить ледник и добывать его легким путем. И они требуют, чтобы мы не предоставляли им за это иск о компенсации ущерба окружающей среде, и вообще забыли об этом. Это одно из их условий. То есть они открыто предлагают уничтожить наш ледник, и просто так снять сливки. Но зато через 10 лет у нас появится возможность купить наши акции. Но ведь это не отвечает нашим интересам, - сказал тогда Омурбек Текебаев и эту позицию судя по всему он сохранил и до сегодняшнего дня.

Понятно, что все нарушения со стороны инвесторов, их шантаж в отношении Кыргызстана связан был, в первую очередь, со стороны коррупционных составляющих прежней власти страны. И какие бы громкие заявления не делали Акаев, Бакиев и другие представители страны, этот факт неоспорим. Единственное, что все это время удерживало от того, чтобы предъявить нарушения канадцам – боязнь потерять кормушку в лице "Центерры Голд".

Поэтому, неудивительно, что лидер "Ата Мекена" положительно отнесся к новости о решении суда в отношении "КГК".

- Это хорошая новость и серьезный шаг на пути к национализации Кумтора. Мы шли к этому на протяжении долгого времени, - отмечалось в недавнем заявлении партии.

Это еще раз доказывает, что нынешние власти поступают правильно, инициировав внешнее управление и заявив о нарушениях со стороны "КГК". И даже если канадцы подадут в суд, шансы его выиграть у Кыргызстана немалые.